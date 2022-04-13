США готовят новый пакет военной помощи Украине. Могут поставить вертолеты

Газета The Washington Post сообщает, что США готовят новый пакет военной помощи Киеву, который может оцениваться в 750 млн долларов.

В частности, рассматривает возможность предоставления Украине вертолетов Ми-17 и внедорожников Humvee.

По данным издания, которое ссылается на представителя Белого дома, предварительно в пакете фигурировали гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

Но пока неясно, останется ли все это снаряжение в финальном пакете, сообщает газета.

В то же время США завершают поставки в Украину в рамках предыдущего пакета на сумму 800 млн долларов. В частности, уже доставлено "значительное число" барражирующих снарядов Switchblade, сообщил представитель министерства обороны США Джон Кирби. Всего Украина получит 100 снарядов, способных поражать цели на расстоянии до 10 километров.