США готовят новый пакет военной помощи Украине. Могут поставить вертолеты
Америка поспішає на допомогу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Газета The Washington Post сообщает, что США готовят новый пакет военной помощи Киеву, который может оцениваться в 750 млн долларов.
В частности, рассматривает возможность предоставления Украине вертолетов Ми-17 и внедорожников Humvee.
По данным издания, которое ссылается на представителя Белого дома, предварительно в пакете фигурировали гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты.
Но пока неясно, останется ли все это снаряжение в финальном пакете, сообщает газета.
В то же время США завершают поставки в Украину в рамках предыдущего пакета на сумму 800 млн долларов. В частности, уже доставлено "значительное число" барражирующих снарядов Switchblade, сообщил представитель министерства обороны США Джон Кирби. Всего Украина получит 100 снарядов, способных поражать цели на расстоянии до 10 километров.
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