УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. США готовят новый пакет военной помощи Украине. Могут поставить вертолеты
В тренде

США готовят новый пакет военной помощи Украине. Могут поставить вертолеты

Общие новости
(1 голосов)

Америка поспішає на допомогу

США готовят новый пакет военной помощи Украине. Могут поставить вертолеты

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Газета The Washington Post сообщает, что США готовят новый пакет военной помощи Киеву, который может оцениваться в 750 млн долларов.

В частности, рассматривает возможность предоставления Украине вертолетов Ми-17 и внедорожников Humvee.

По данным издания, которое ссылается на представителя Белого дома, предварительно в пакете фигурировали гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

Но пока неясно, останется ли все это снаряжение в финальном пакете, сообщает газета.

В то же время США завершают поставки в Украину в рамках предыдущего пакета на сумму 800 млн долларов. В частности, уже доставлено "значительное число" барражирующих снарядов Switchblade, сообщил представитель министерства обороны США Джон Кирби. Всего Украина получит 100 снарядов, способных поражать цели на расстоянии до 10 километров.

Читайте такжеСтингеры, джавелины и много другого. Пентагон объявил, какое оружие передает Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Голос Америки

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...