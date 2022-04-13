Провал Ватикана. На крестный ход в Риме пригласили украинку и россиянку, которые верят в "братские народы"

17 апреля Католическая церковь будет праздновать Пасху. Конечно, Ватикан не мог не сделать жест, чтобы призвать к прекращению войны в Украине. Но, кажется, выбрал самый худший для этого способ.

15 апреля в Великую пятницу состоится традиционное крестное шествие с участием Папы Римского. При этом во время церемонии крест будут держать семьи украинки Ирины и россиянки Альбины, которые вместе работают в итальянском хосписе. Действо будет сопровождаться размышлениями-молитвами, в которых в частности будут такие слова: "Почему наши земли стали такими же темными, как Голгофа? У нас не осталось слез. Гнев уступил место унынию. Господи, где ты? Заговори среди молчания смерти и разделения и научи нас творить мир, быть братьями и сестрами, построить то, что бомбы хотели бы уничтожить".

Идея Ватикана понятна – примирить Украину с россией, которая, напомним, вероломно на нее напала и чинит геноцид против украинского народа. Масло в огонь добавляет тот факт, что главные действующие лица – россиянка Альбина и украинка Ирина – активно продвигают идею о "братских" народах.

Так россиянка в интервью итальянским СМИ заявила следующее: "Я верю, что в ближайшее время, как мы с Ириной, Россия и Украина тоже научатся жить в мире, поддерживать друг друга. Жить одной семьей".

Украинка от нее не отстает: "Мы надеемся, что мир может вернуться и, прежде всего, мир между нашими народами. Этот конфликт не желал народ. Мы братья. Мы два близких народа, у которых много общего. То, что мы видим – это огромное насилие. У нас много общего: семья, дружба. Много отношений, объединяющих наши народы. Эта война разрушает то, что наши народы построили. Я не думаю, что война разрушит все отношения. Между нами слишком крепкие узы".

Как пишет Zaxid.net, планы Ватикана возмутили украинцев. Верующие римско-католической и греко-католической церкви, подчиняющиеся Святому Престолу, стали обращаться к своим епископам с просьбой помешать замыслам Ватикана, что являются неуважением к украинцам.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что посольство уже пытается объяснить Ватикану, что этот замысел – ошибочный.

"Украинское Посольство при Ватикане понимает и разделяет общую обеспокоенность украинского и многих других сообществ по поводу идеи собрать вместе украинскую и российскую женщин, чтобы нести Крест во время Пятничной Крестной Дороги в Колизее. Сейчас мы работаем над этим вопросом, пытаясь объяснить невозможность его реализации и ожидаемые последствия", – написал он в Facebook.

Жена посла Диана Юраш в то же время предложила, чтобы Крест несли люди, которые смогли вырваться из Мариуполя.

Остается добавить, что после начала войны предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний заявлял, что желать смерти врагу и убивать российских захватчиков не грех в глазах ПЦУ.