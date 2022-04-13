США работают над поставками артиллерии Украине - Белый дом
А в Пентагоне на встречу собирают производителей оружия
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты вместе союзниками работают над поставками Украине артиллерии.
"Мы работаем над тем, чтобы предоставить артиллерию с американских складов, а также содействовать осуществлению таких поставок другими союзниками и партнерами", - заявила представитель президента.
Псаки сообщила, что помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан провел продолжительный телефонный разговор с должностными лицами в Киеве по вопросам оказания военной помощи.
"Мы, по сути, рассматриваем направленный украинскими лидерами запрос", - отметила Псаки, беседуя с прессой на борту самолета Джо Байдена в ходе поездки в штат Айова.
Также известно, что в среду, 13 апреля Пентагон соберет закрытую для прессы встречу ведущих оборонных подрядчиков США для обсуждения возможности отрасли поддержать Украину в войне против России. На встрече соберутся восемь крупнейших оборонных подрядчиков: General Dynamics, Lockheed Martin и другие.
Ранее стало известно, что США готовят новый пакет помощи Украине на 800 млн долларов. В частности, Киеву могут поставить вертолеты Ми-17.
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