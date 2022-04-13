Из-за действий россиян. Верещук сообщила, что 13 апреля гуманитарных коридоров не будет

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о том, что 13 апреля 2022 года демилитаризованные зоны работать не будут.

"К сожалению, сегодня мы их не открываем. В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня. Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах".

"Все это создает уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня. Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры вновь открылись как можно скорее. Берегим друг друга и нашу Украину!"