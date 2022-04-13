Украинский журналист сообщил о дерзкой спецоперации по выводу из Азовмаша морпехов
Все мы переживаем за парней
Getty Images / Global Images Ukraine
Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что офицеры "Азова" спланировали и блестяще реализовали дерзкую спецоперацию по выводу из "Азовмаша" морских пехотинцев, которые хотели продолжить оборонять Мариуполь, и которых набралось несколько сотен во главе с одним из двух комбатов 36-й бригады, плюс солдаты из других подразделений.
Несколько источников сообщают и подтверждают, что днем ранее боевая группа 36 обрмп во главе с командиром бригады, Героем Украины, полковником Владимиром Баранюком колонной техники пошла на прорыв в северном направлении, чтобы перейти линию фронта и соединиться с основными силами ВС Украины.
В результате огневого поражения колонна рассеялась, украинские военные продолжали выход в пешем порядке. Часть из них, вероятно, получили ранения, погибли. Часть попала в окружение и в плен. Судьба большинства морпехов из группы, отправившейся на прорыв, в том числе комбрига Владимира Баранюка, после утра 11 апреля остается неизвестной. Переход через линию фронта теоретически возможен.
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