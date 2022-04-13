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Украинский журналист сообщил о дерзкой спецоперации по выводу из Азовмаша морпехов

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(2 голосов)

Все мы переживаем за парней

Украинский журналист сообщил о дерзкой спецоперации по выводу из Азовмаша морпехов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что офицеры "Азова" спланировали и блестяще реализовали дерзкую спецоперацию по выводу из "Азовмаша" морских пехотинцев, которые хотели продолжить оборонять Мариуполь, и которых набралось несколько сотен во главе с одним из двух комбатов 36-й бригады, плюс солдаты из других подразделений.

Несколько источников сообщают и подтверждают, что днем ​​ранее боевая группа 36 обрмп во главе с командиром бригады, Героем Украины, полковником Владимиром Баранюком колонной техники пошла на прорыв в северном направлении, чтобы перейти линию фронта и соединиться с основными силами ВС Украины.

В результате огневого поражения колонна рассеялась, украинские военные продолжали выход в пешем порядке. Часть из них, вероятно, получили ранения, погибли. Часть попала в окружение и в плен. Судьба большинства морпехов из группы, отправившейся на прорыв, в том числе комбрига Владимира Баранюка, после утра 11 апреля остается неизвестной. Переход через линию фронта теоретически возможен.

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В статье: война с Россией Азов
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Источник:
t.me/Tsaplienko

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
13.04.2022 в 10:47
Низький уклiн вам, хлопцi. Слава Героям!
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