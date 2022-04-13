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Уверенно шагаем к 20 тысячам. Новые данные о потерях россиян в войне с Украиной

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Боевых машин скоро будет 2 тысячи

Уверенно шагаем к 20 тысячам. Новые данные о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ сообщил новые данные о боевых потерях россиян в войне с Украиной в период с 24 февраля по 13 апреля.

Количество потерь личного состава за сутки увеличилось на 200 человек, в настоящее время оно составляет 19800.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 739 ед (+7 в сутки),
  • боевых бронированных машин ‒ 1964 ед (+18),
  • артиллерийских систем – 358 ед (+9),
  • РСЗО - 115 ед (+4),
  • средства ПВО - 64 ед (+1),
  • самолетов – 158 ед (+1),
  • вертолетов – 143 ед (+3),
  • автомобильной техники - 1429 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 132 (+8),
  • специальная техника / special equipment – ​​25,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК/mobile SRBM system - 4.

Как известно, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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