Уверенно шагаем к 20 тысячам. Новые данные о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ сообщил новые данные о боевых потерях россиян в войне с Украиной в период с 24 февраля по 13 апреля.

Количество потерь личного состава за сутки увеличилось на 200 человек, в настоящее время оно составляет 19800.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 739 ед (+7 в сутки),

боевых бронированных машин ‒ 1964 ед (+18),

артиллерийских систем – 358 ед (+9),

РСЗО - 115 ед (+4),

средства ПВО - 64 ед (+1),

самолетов – 158 ед (+1),

вертолетов – 143 ед (+3),

автомобильной техники - 1429 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 132 (+8),

специальная техника / special equipment – ​​25,

пусковые установки ОТРК/ТРК/mobile SRBM system - 4.

Как известно, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.