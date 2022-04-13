Уверенно шагаем к 20 тысячам. Новые данные о потерях россиян в войне с Украиной
Боевых машин скоро будет 2 тысячи
Генеральный штаб ВСУ сообщил новые данные о боевых потерях россиян в войне с Украиной в период с 24 февраля по 13 апреля.
Количество потерь личного состава за сутки увеличилось на 200 человек, в настоящее время оно составляет 19800.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 739 ед (+7 в сутки),
- боевых бронированных машин ‒ 1964 ед (+18),
- артиллерийских систем – 358 ед (+9),
- РСЗО - 115 ед (+4),
- средства ПВО - 64 ед (+1),
- самолетов – 158 ед (+1),
- вертолетов – 143 ед (+3),
- автомобильной техники - 1429 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 132 (+8),
- специальная техника / special equipment – 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК/mobile SRBM system - 4.
Как известно, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Триумф Реала, вылет Баварии, первая победа Динамо в европейском турне. Главные новости за 12 апреля
- Бавария - Вильярреал 1:1. Видео голов и обзор матча
- Остросюжетный триллер. ¼ Лиги чемпионов. Реал – Челси 2:3
- Источник: по предварительным данным в Мариуполе россияне применили зарин
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...