"Разом до перемоги". Президенты стран Балтии и Польши едут в столицу Украины
Ждем!
Gitanas Nausėda Twitter
Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Алан Карис едут в Киев. Лидеры перечисленных стран встретятся с Владимиром Зеленским, как уточняет пресс-служба польского президента. Фото поделился Науседа, он подписал его следующим образом:
"Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу. Разом до перемоги".
Напомним, также в Киев хотел приехать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, однако Зеленский не захотел, чтобы тот наносил визит. Причина – тесные связи Штайнмайера с россией.
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