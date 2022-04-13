"Разом до перемоги". Президенты стран Балтии и Польши едут в столицу Украины

Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Алан Карис едут в Киев. Лидеры перечисленных стран встретятся с Владимиром Зеленским, как уточняет пресс-служба польского президента. Фото поделился Науседа, он подписал его следующим образом:

"Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу. Разом до перемоги".

Напомним, также в Киев хотел приехать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, однако Зеленский не захотел, чтобы тот наносил визит. Причина – тесные связи Штайнмайера с россией.