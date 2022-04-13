Звезда Голливуда Шон Пенн планирует вернуться в Украину и воевать против фашистов
Красавчик!
Darek Puchala/Anadolu Agency via Getty Images
Актер Шон Пенн уже приезжал в Украину после начала войны.
После визита в нашу страну, он обратился к миллардерам с
Теперь звезда Голливуда готов вернутся и помогать всем, чем сможет.
"Я намерен вернуться в Украину. Но я не идиот, я не уверен, могу ли что-либо предложить. Я не трачу время на сообщения президенту или его сотрудникам, пока они в осаде. Я бы, пожалуй, отправил одно сообщение через начальника штаба. "Вот то, что я хочу сделать, что, на мой взгляд, было бы ценным. Вы должны ответить мне: не приезжайте, либо приезжайте и делайте то, что планируете, либо же приезжайте, но вот где вы можете быть полезнее", - сказал Пенн.
Сейчас актер продолжает помогать украинским беженцам.
Популярное сейчас
- Бавария – Вильярреал 1:1. Субмарина потопила очередной гранд
- С дублем Беседина. Динамо обыграло Легию в благотворительном матче
- Арестович сообщил, что Медведчука поймали не в Киеве
- Синегубов: Уничтожена большая колонна вражеской техники, которая направлялась в сторону Изюма
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф