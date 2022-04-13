УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Звезда Голливуда Шон Пенн планирует вернуться в Украину и воевать против фашистов
В тренде

Звезда Голливуда Шон Пенн планирует вернуться в Украину и воевать против фашистов

Общие новости
(1 голосов)

Красавчик!

Звезда Голливуда Шон Пенн планирует вернуться в Украину и воевать против фашистов

Darek Puchala/Anadolu Agency via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Актер Шон Пенн уже приезжал в Украину после начала войны.

После визита в нашу страну, он обратился к миллардерам с призывом помочь украинцам в обеспечении их истребителями.

Теперь звезда Голливуда готов вернутся и помогать всем, чем сможет.

"Я намерен вернуться в Украину. Но я не идиот, я не уверен, могу ли что-либо предложить. Я не трачу время на сообщения президенту или его сотрудникам, пока они в осаде. Я бы, пожалуй, отправил одно сообщение через начальника штаба. "Вот то, что я хочу сделать, что, на мой взгляд, было бы ценным. Вы должны ответить мне: не приезжайте, либо приезжайте и делайте то, что планируете, либо же приезжайте, но вот где вы можете быть полезнее", - сказал Пенн.

Сейчас актер продолжает помогать украинским беженцам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...