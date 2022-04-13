УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россиянам приказали уничтожать доказательства своих преступлений в Украине – ГУР
В тренде

Россиянам приказали уничтожать доказательства своих преступлений в Украине – ГУР

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты массово используют мобильные крематории

Россиянам приказали уничтожать доказательства своих преступлений в Украине – ГУР

Новина українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что руководство России приказало уничтожать любые доказательства преступлений своей армии в Украине.

В частности, после широкой международной огласки геноцида украинского народа в Буче, российские войска стали использовать в Украине мобильные крематории.

По данным разведки, в Мариуполе находятся 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.

Кроме того, военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в Новоайдаре Луганской области.

Также ВС России используют мобильные крематории для уничтожения тел российских военнослужащих с целью сокрытия реального количества своих солдат, погибших в ходе российской агрессии против Украины и отказа в выплатах семьям погибших россиян.

ГУР подчеркивает, что действия российской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда.

Напомним, что по последним данным в Буче было убито более 400 мирных жителей. Потери среди гражданских в Мариуполе оцениваются в 20-22 тысяч.

Читайте такжеПодоляк: Зачем россияне брали крематории? Это спланированный геноцид украинцев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...