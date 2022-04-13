Россиянам приказали уничтожать доказательства своих преступлений в Украине – ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что руководство России приказало уничтожать любые доказательства преступлений своей армии в Украине.

В частности, после широкой международной огласки геноцида украинского народа в Буче, российские войска стали использовать в Украине мобильные крематории.

По данным разведки, в Мариуполе находятся 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.

Кроме того, военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в Новоайдаре Луганской области.

Также ВС России используют мобильные крематории для уничтожения тел российских военнослужащих с целью сокрытия реального количества своих солдат, погибших в ходе российской агрессии против Украины и отказа в выплатах семьям погибших россиян.

ГУР подчеркивает, что действия российской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда.

Напомним, что по последним данным в Буче было убито более 400 мирных жителей. Потери среди гражданских в Мариуполе оцениваются в 20-22 тысяч.