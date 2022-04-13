Доплавались. В Нидерландах арестовали 20 яхт, связанных с бизнесменами из рф
Санкции продолжают работать.
Фото: nauticexpo.ru / Автор неизвестен
Вчере вечером стало известно, что таможенные органы Нидерландов наложили арест на шесь яхт, которые связывают с российскими бизнесменами.
Они добавились к еще 14 сунднам, арестованным на прошлой неделе.
Большая часть из этих суден находится на стадии строительства, два на храненнии и четыре - на обслуживании.
Длинна яхт колеблется от 8,5 до 120 метров.
Ранее британские СМИ распротстранили информацию о том, что одна из яхт Романа Абрамовича находится в Нидерландах на обслуживании.
Власти страны не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию из-за положений о конфиденциальности.
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