Военные НАТО в восторге от Украинской Армии - Грозев

Один из самых влиятельных расследователей Христо Грозев из группы Bellingcat в интервью BBC рассказал, как военные стран НАТО оценивают украинскую армию в противостоянии с россией.

"Я знаю, что неформально и неофициально военные профессионалы НАТО восхищаются украинской армией и считается, что ее уровень защиты превышает среднестатистический уровень натовской армии.

Поэтому вопрос приглашения [Украины] в НАТО изменил обоснование. Если натовских военных спрашиваешь, они отвечают, можно сразу [брать Украину в НАТО]. Если раньше военная техника не соответствовала натовским стандартам, то в настоящее время поставляется новая техника, передаваемая странами НАТО. Осталось только самолеты поменять. Но все остальное уже приближается к стандартам НАТО.

Понимаю, что сейчас это также политический вопрос, который должен быть частью переговорного процесса. Но если бы Украина за полгода подняла вопрос о членстве в НАТО еще раз, и это не было бы частью договоренностей с Кремлем, то я уже уверен, что дверь откроется гораздо быстрее".