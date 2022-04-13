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  3. "Их никто не хочет забирать". Заммэра Днепра – о количестве 200-тых орков в моргах города
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"Их никто не хочет забирать". Заммэра Днепра – о количестве 200-тых орков в моргах города

Общие новости
(2 голосов)

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"Их никто не хочет забирать". Заммэра Днепра – о количестве 200-тых орков в моргах города

Настоящее время

Новина українською

Заместитель мэра города Днепра Михаил Лысенко в интервью "Настоящему времени" призвал российских матерей забрать тела погибших в Украине российских солдат.

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"Сейчас в моргах Днепра больше полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах. Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь".

"У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат. Как бы там ни было, но это чьи-то дети. Их растили матери, они их любили, они ходили с ними вместе на первое сентября в школу. Мы организуем это все, пусть хотя бы заберут трупы своих сыновей".

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В статье: война с Россией Михаил Лысенко
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Источник:
currenttime.tv

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Комментарии (2)
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terber (ternopil)
13.04.2022 в 13:56
нах всіх спалити,щоб незабруднювали нашу тереторію
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 13:15
Кто бы сомневался... Они и своих вояк не забирают, и свои преступления пытаются скрывать, забирая погибших наших мирных жителей...
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