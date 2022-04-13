"Их никто не хочет забирать". Заммэра Днепра – о количестве 200-тых орков в моргах города
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Настоящее время
Заместитель мэра города Днепра Михаил Лысенко в интервью "Настоящему времени" призвал российских матерей забрать тела погибших в Украине российских солдат.
"Сейчас в моргах Днепра больше полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах. Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь".
"У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат. Как бы там ни было, но это чьи-то дети. Их растили матери, они их любили, они ходили с ними вместе на первое сентября в школу. Мы организуем это все, пусть хотя бы заберут трупы своих сыновей".
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