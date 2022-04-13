В Ивано-Франковске переименовали 25 улиц, которые носили названия в честь российских деятелей

Сегодня на очередном заседании Ивано-Франковского городского совета было принято решение о переименовании 25 улиц города.

Ранее улицы носили названия, связанные со страной-оккупантом: Лермонтова, Достоевского, Менделеева и тому подобных.

Улицам уже подобрали новые названия, более подходящие украинскому городу: Героев Чернигова, Мариуполя, Попасной и многие другие.

Про это сообщает местное издание "Галка".

Полный список переименованных улиц ниже.

Переименовали:

1. Улицу Гаркуши в улицу Михаила Мулыка

2. Улицу Добролюбова в улицу Героев Волновахи

3. Улицу Достоевского в улицу Героев Чернигова

4. Улицу Лермонтова в улицу Героев Мариуполя

5. Улицу Менделеева в улицу Героев Попасной

6. Улицу Некрасова в улицу Героев Ахтырки

7. Улицу Сеченова в улицу Героев Николаева

8. Улицу Ушинского в улицу Героев Херсона

9. Улицу Чехова в улицу Героев Харькова

10. Улицу Герцена в улицу Владимира Малкоша

11. Улицу Чайковского в улицу Василия Слипака

12. Улицу Докучаева в улицу Евстахия Джанджаласа

13. Улицу Короленко в улицу Веры Левицкой

14. Улицу Макаренко в улицу Олексы Гирныка

15. Улицу Огарева в улицу Мирослава Лущака

16. Улицу Руднева в улицу Святослава Пахолкива

17. Улицу Пржевальского в улицу Теофила Бедрива

18. Улицу Циолковского в улицу Ивана Федика

19. Улицу Академика Сахарова в улицу Украинской Победы

20. Улицу Данилевского в улицу Степана Бурдина

21. Улицу Ковалевской в улицу Пластовой

22. Улицу Толстого в улицу Героев Киева

23. Улицу Глинки в улицу Александра Тисовского

24. Улицу Репина в улицу Николая Арсенича-Березовского

25. Переулок Красный в улицу Осипа Назарука