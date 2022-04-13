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В Ивано-Франковске переименовали 25 улиц, которые носили названия в честь российских деятелей

Общие новости
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Долой остатки культуры страны-террориста.

В Ивано-Франковске переименовали 25 улиц, которые носили названия в честь российских деятелей

Yurii Rylchuk/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня на очередном заседании Ивано-Франковского городского совета было принято решение о переименовании 25 улиц города.

Ранее улицы носили названия, связанные со страной-оккупантом: Лермонтова, Достоевского, Менделеева и тому подобных.

Улицам уже подобрали новые названия, более подходящие украинскому городу: Героев Чернигова, Мариуполя, Попасной и многие другие.

Про это сообщает местное издание "Галка".

Полный список переименованных улиц ниже.

Переименовали:

1. Улицу Гаркуши в улицу Михаила Мулыка
2. Улицу Добролюбова в улицу Героев Волновахи
3. Улицу Достоевского в улицу Героев Чернигова
4. Улицу Лермонтова в улицу Героев Мариуполя
5. Улицу Менделеева в улицу Героев Попасной
6. Улицу Некрасова в улицу Героев Ахтырки
7. Улицу Сеченова в улицу Героев Николаева
8. Улицу Ушинского в улицу Героев Херсона
9. Улицу Чехова в улицу Героев Харькова
10. Улицу Герцена в улицу Владимира Малкоша
11. Улицу Чайковского в улицу Василия Слипака
12. Улицу Докучаева в улицу Евстахия Джанджаласа
13. Улицу Короленко в улицу Веры Левицкой
14. Улицу Макаренко в улицу Олексы Гирныка
15. Улицу Огарева в улицу Мирослава Лущака
16. Улицу Руднева в улицу Святослава Пахолкива
17. Улицу Пржевальского в улицу Теофила Бедрива
18. Улицу Циолковского в улицу Ивана Федика
19. Улицу Академика Сахарова в улицу Украинской Победы
20. Улицу Данилевского в улицу Степана Бурдина
21. Улицу Ковалевской в улицу Пластовой
22. Улицу Толстого в улицу Героев Киева
23. Улицу Глинки в улицу Александра Тисовского
24. Улицу Репина в улицу Николая Арсенича-Березовского
25. Переулок Красный в улицу Осипа Назарука

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Полiccя (Житомир)
13.04.2022 в 13:47
молодцi, повнiстю пiдтримую дане рIшення
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 13:19
Боже, пусть бы сначала война закончилась, а потом уже чего-то переименовывать...
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terber (ternopil)
13.04.2022 в 14:00
а що тут боятись,ми так переможем,правильно зробили
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