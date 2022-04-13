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Вернидуб рассказал, что входит в его задачи в составе ВСУ

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Украинский тренер защищает родную страну от российских захватчиков

Вернидуб рассказал, что входит в его задачи в составе ВСУ

Фото - ФК Шериф

Новина українською

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб ведет службу в составе ВСУ в артиллерии. 56-летний специалист рассказал, что входит в его задачи.

"Что я делаю? Как сказать, все что нужно… Подвести, подготовить и все остальное. Очень тяжелый труд, поверь мне. С утра до вечера все это делаем. Наша задача привезти ребятам все готовое для того, чтобы они "подарки" слали нашим врагам … Я никогда не думал, что я сколько умею.

Чтобы кто-то сказал перед войной (что будет война – прим.), я бы подумал, что это больной человек, что этого никогда не будет. Но, видишь ли, жизнь так случилась. Даже нет слов сказать, что я чувствую себя в душе. Я никогда не думал серьезно, что такое будет.

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Значит, видишь, я, наверное, очень хорошо думал об этих людях (о русских военных – прим). Я даже не могу сказать, что это люди. Это – биологическая масса баранов и ослов. Они или курят что-нибудь серьезное, или принимают очень серьезное. Ты их слушаешь, смотришь, и не можешь понять действительно ли они больные люди, или зомбированы.

Не люди, а эта масса. Животными я не могу их назвать, потому что у животного есть сердце и душа, а у них нет ни сердца, ни души“, — сказал Вернидуб в интервью pressing.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) война с Россией
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Источник:
pressing

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