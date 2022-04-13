Вернидуб рассказал, что входит в его задачи в составе ВСУ

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб ведет службу в составе ВСУ в артиллерии. 56-летний специалист рассказал, что входит в его задачи.

"Что я делаю? Как сказать, все что нужно… Подвести, подготовить и все остальное. Очень тяжелый труд, поверь мне. С утра до вечера все это делаем. Наша задача привезти ребятам все готовое для того, чтобы они "подарки" слали нашим врагам … Я никогда не думал, что я сколько умею.

Чтобы кто-то сказал перед войной (что будет война – прим.), я бы подумал, что это больной человек, что этого никогда не будет. Но, видишь ли, жизнь так случилась. Даже нет слов сказать, что я чувствую себя в душе. Я никогда не думал серьезно, что такое будет.