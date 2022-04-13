Советник мэра Мариуполя: 9 мая российские террористы собираются провести в городе парад

"Глава" оккупационной администрации города константин иващенко получил приказ провести зачистку центрального района от тел погибших и завалов зданий. Советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко заявил, что рф планирует провести там "парад" 9 мая.

"Мариуполь. Несмотря на отсутствие контроля в городе, оккупанты пытаются создать картинку возобновления мирной жизни. После назначения Константина "трупожера" Иващенко последовали другие назначения. На сегодняшний день Иващенко назначил руководителя образования. По предварительной информации некоего господина Мирошниченко (данные уточняются для полной идентификации), который уже заявил к подготовке запуска процесса обучения для 4, 9 и 11 (12) классов. Местом для "восстановления обучения" выбрана единственная неповрежденная школа №53 (та самая, где состоялось "избрание Иващенко"). Несколько дней подряд около 40 человек, которым пообещали оплатить, приводят школу в порядок. Учения планируют запустить с 1 мая. Почему такие классы? Из-за желания формальной интеграции в русскую и псевдореспубликанскую систему образования".

"Также, по нашей информации, Иващенко получил приказ провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада на 9 мая. Судя по всему массиву данных, оккупанты планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" на 9 мая в случае успеха "специальной операции".

"Из хорошего: ни техники, ни людей для осуществления таких мероприятий – в городе нет. Поэтому потенциальный срыв такого приказа, безусловно, ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко".