Зеленский: Нет такого преступления, которое не совершили бы солдаты рф за 49 дней войны
Орки будут гореть в аду
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Эстонии.
"Я призываю Эстонию при утверждении нового санкционного пакета против рф защищать на уровне ЕС необходимость полной блокировки российских банков. Всех, а не только части. Призываю наконец-то внести нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего ЕС! Также приглашаю ваше государство, ваших специалистов присоединиться к работе совместной группы, созданной для расследования военных преступлений российской армии на территории Украины".
"Техническая и экспертная поддержка незаменима сейчас, когда количество военных преступлений достигает уже десятков тысяч. Это расстрелы мирных людей, пытки, изнасилования, подрыв больниц, бомбардировка роддомов, сожжение складов с едой, артиллерийские обстрелы укрытий, в которых скрываются дети... Нет такого преступления, которое не совершили бы российские солдаты за 49 дней этого вторжения".
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