Зеленский: Нет такого преступления, которое не совершили бы солдаты рф за 49 дней войны

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Эстонии.

"Я призываю Эстонию при утверждении нового санкционного пакета против рф защищать на уровне ЕС необходимость полной блокировки российских банков. Всех, а не только части. Призываю наконец-то внести нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего ЕС! Также приглашаю ваше государство, ваших специалистов присоединиться к работе совместной группы, созданной для расследования военных преступлений российской армии на территории Украины".