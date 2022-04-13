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путин пытается собрать на Донбассе силы, которые по численности превысят ВСУ в соотношении 5 к 1

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(1 голосов)

Семечки в карман пускай только не забудут положить

путин пытается собрать на Донбассе силы, которые по численности превысят ВСУ в соотношении 5 к 1

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент россии владимир путин пытается собрать на Донбассе силы, которые по численности превысят украинскую армию в соотношении 5 к 1. Оккупанты перебрасываются со всего региона для решающего сражения на Донбассе, но даже такое преимущество не гарантирует оркам успех, как отмечают в издании The Times.

Некоторые западные источники ожидают, что наступление начнется к концу недели.

Спутниковые снимки и отчеты показывают, что россия наращивает войска и технику как минимум в трех местах на границе с Украиной.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Источник:
thetimes.co.uk

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 15:18
от неугомонный...
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