путин пытается собрать на Донбассе силы, которые по численности превысят ВСУ в соотношении 5 к 1
Семечки в карман пускай только не забудут положить
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент россии владимир путин пытается собрать на Донбассе силы, которые по численности превысят украинскую армию в соотношении 5 к 1. Оккупанты перебрасываются со всего региона для решающего сражения на Донбассе, но даже такое преимущество не гарантирует оркам успех, как отмечают в издании The Times.
Некоторые западные источники ожидают, что наступление начнется к концу недели.
Спутниковые снимки и отчеты показывают, что россия наращивает войска и технику как минимум в трех местах на границе с Украиной.
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Источник:thetimes.co.uk
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 15:18
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