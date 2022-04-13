путин пытается собрать на Донбассе силы, которые по численности превысят ВСУ в соотношении 5 к 1

Президент россии владимир путин пытается собрать на Донбассе силы, которые по численности превысят украинскую армию в соотношении 5 к 1. Оккупанты перебрасываются со всего региона для решающего сражения на Донбассе, но даже такое преимущество не гарантирует оркам успех, как отмечают в издании The Times.

Некоторые западные источники ожидают, что наступление начнется к концу недели.

Спутниковые снимки и отчеты показывают, что россия наращивает войска и технику как минимум в трех местах на границе с Украиной.