Авианосец США впервые за пять лет вошел в Японское море и проводит учения
Мир пришел в движение после начала войны в Украине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» совместно с морскими силами самообороны Японии проводит учения в Японском море.
Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, который заявил, что учения призваны укрепить двустороннее взаимодействие и «не направлены против какой-либо страны».
Последний раз американский авианосец заходил в акваторию Японского моря в ноябре 2017 года. Как отмечает NHK, проводимые учения могут быть нацелены на «сдерживание КНДР». Со стороны Японии в маневрах принимает участие эсминец «Инадзума».
Авианосец Линкольн введен в составе ВМС США в 1989-м году. Авиационная группа насчитывает 90 самолетов и вертолетов.
Напомним, в начале марта после вторжения россии в Украину премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. Для Токио указанные острова – это Северные территории, которые являются предметом давнего спора с москвой. россия оккупировала японские земли в 1945 году после Второй мировой войны. Ранее правительство Японии воздерживалось от своих претензий.
В конце марта стало известно, что войска восточного округа так называемой российской федерации начали военные учения на спорных Курильских островах.
Популярное сейчас
- Патрик с концами уехал на родину, Днепр-1 отпустил восьмерых. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Украинский журналист сообщил о дерзкой спецоперации по выводу из Азовмаша морпехов
- Беседин помог. Легия - Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча
- Синегубов: Уничтожена большая колонна вражеской техники, которая направлялась в сторону Изюма
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией