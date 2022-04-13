УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Авианосец США впервые за пять лет вошел в Японское море и проводит учения
В тренде

Авианосец США впервые за пять лет вошел в Японское море и проводит учения

Общие новости
(2 голосов)

Мир пришел в движение после начала войны в Украине

Авианосец США впервые за пять лет вошел в Японское море и проводит учения

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» совместно с морскими силами самообороны Японии проводит учения в Японском море.

Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, который заявил, что учения призваны укрепить двустороннее взаимодействие и «не направлены против какой-либо страны».

Последний раз американский авианосец заходил в акваторию Японского моря в ноябре 2017 года. Как отмечает NHK, проводимые учения могут быть нацелены на «сдерживание КНДР». Со стороны Японии в маневрах принимает участие эсминец «Инадзума».

Авианосец Линкольн введен в составе ВМС США в 1989-м году. Авиационная группа насчитывает 90 самолетов и вертолетов.

Напомним, в начале марта после вторжения россии в Украину премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. Для Токио указанные острова – это Северные территории, которые являются предметом давнего спора с москвой. россия оккупировала японские земли в 1945 году после Второй мировой войны. Ранее правительство Японии воздерживалось от своих претензий.

В конце марта стало известно, что войска восточного округа так называемой российской федерации начали военные учения на спорных Курильских островах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Голос Америки

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...