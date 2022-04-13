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ВСУ сбили два российских самолета в Харьковской области

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ВСУ сбили два российских самолета в Харьковской области

Новина українською

В среду, 13 апреля, в Харьковской области были уничтожены два самолета российской армии.

Об этом у себя в тг-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, атаковавших населенные пункты Харьковщины", - сообщил он.

Отметим, что в утренней сводке Генштаба указывалось, что противник снизил активность своей авиации из-за плохих погодных условий. По состоянию на утро 13-го апреля было сбито 157 вражеских самолетов.

Добавим, что ранее СМИ опубликовали спутниковые снимки, которые указывают, что россия собрала десятки истребителей на аэродроме в Воронеже.

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В статье: война с Россией
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