ВСУ сбили два российских самолета в Харьковской области
Отлично отработали
В среду, 13 апреля, в Харьковской области были уничтожены два самолета российской армии.
Об этом у себя в тг-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, атаковавших населенные пункты Харьковщины", - сообщил он.
Отметим, что в утренней сводке Генштаба указывалось, что противник снизил активность своей авиации из-за плохих погодных условий. По состоянию на утро 13-го апреля было сбито 157 вражеских самолетов.
Добавим, что ранее СМИ опубликовали спутниковые снимки, которые указывают, что россия собрала десятки истребителей на аэродроме в Воронеже.
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