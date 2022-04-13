Депутат Бундестага объявил, что Германия будет поставлять Украине тяжелые вооружения

Правящая коалиция в Германии согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины. Об этом сообщил в Twitter депутат Бундестага от Свободной демократической партии и участник парламентской группы по оборонной политике Маркус Фабер.

"Дорогие друзья, Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что мы из СвДП и наши партнеры по коалиции смогли договориться об этом", - отметил он.

Отметим, что в понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, "времени на отговорки у партнеров нет, нужно проявлять креативность".

В тот же день СМИ сообщили, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов поставить Украине до 50 танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder. Ранее сообщалось, что немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.