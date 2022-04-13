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Депутат Бундестага объявил, что Германия будет поставлять Украине тяжелые вооружения

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Долго запрягают, верим, что быстро поедут

Депутат Бундестага объявил, что Германия будет поставлять Украине тяжелые вооружения

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Правящая коалиция в Германии согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины. Об этом сообщил в Twitter депутат Бундестага от Свободной демократической партии и участник парламентской группы по оборонной политике Маркус Фабер.

"Дорогие друзья, Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что мы из СвДП и наши партнеры по коалиции смогли договориться об этом", - отметил он.

Отметим, что в понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, "времени на отговорки у партнеров нет, нужно проявлять креативность".

В тот же день СМИ сообщили, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов поставить Украине до 50 танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder. Ранее сообщалось, что немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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