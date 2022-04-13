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Шольц пока не планирует посещать Киев. В Германии обсуждают отказ Зеленского от встречи с президентом страны

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Шольц пока не планирует посещать Киев. В Германии обсуждают отказ Зеленского от встречи с президентом страны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Решение Президента Украины Владимира Зеленского не проводить встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмаером вызвало в немецком обществе неоднозначную реакцию.

Напомним, что вчера появилась информация, что Зеленский отказался встречаться из-за его пророссийского прошлого. Однако сегодня в ряде иностранных СМИ появились комментарии из Офиса Президента Украины. Так, Сергей Лещенко и Алексей Арестович уверяли, что в этом решении не было никакой злобы. Всё из-за того, что должность Штайнмаера не имеет никаких практических ролей в немецкой политике. Поэтому Зеленский хотел бы увидеться с канцлером страны Олафом Шольцем, роль которого в Германии намного выше.

Впрочем, пока визита Шольца в Киев ожидать также не стоит. По информации RBB, канцлер с "недоумением" воспринял информацию от отказе принимать Штайнмаера. Связан ли отказ приезжать в Украину с отказом Зеленского от встречи с президентом Германии, не известно. В то же время, популярное немецкое издание Die Zeit вышло с большим материалом, где доказывает, что Штайнмаер в Украине сейчас действительно не нужен.

К слову, сам Штайнмаер уже после отказа Зеленского выступил за готовность Германии поставлять Украине тяжёлое вооружение, и процесс уже пошёл.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (2)
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Полiccя (Житомир)
13.04.2022 в 16:31
штайнмайер стара, путiнська пiдстiлка така сама як й меркель. зеля правильно зробив що не хоче зустрiчатися з старою клячею яка вже нiчого не варта й нiчого невирiшуе
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 16:59
И Макрон вроде стал таким же... Или он и был таким (этого я уже точно не знаю)... С такими подстилками нет смысла встречаться
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