Шольц пока не планирует посещать Киев. В Германии обсуждают отказ Зеленского от встречи с президентом страны

Решение Президента Украины Владимира Зеленского не проводить встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмаером вызвало в немецком обществе неоднозначную реакцию.

Напомним, что вчера появилась информация, что Зеленский отказался встречаться из-за его пророссийского прошлого. Однако сегодня в ряде иностранных СМИ появились комментарии из Офиса Президента Украины. Так, Сергей Лещенко и Алексей Арестович уверяли, что в этом решении не было никакой злобы. Всё из-за того, что должность Штайнмаера не имеет никаких практических ролей в немецкой политике. Поэтому Зеленский хотел бы увидеться с канцлером страны Олафом Шольцем, роль которого в Германии намного выше.

Впрочем, пока визита Шольца в Киев ожидать также не стоит. По информации RBB, канцлер с "недоумением" воспринял информацию от отказе принимать Штайнмаера. Связан ли отказ приезжать в Украину с отказом Зеленского от встречи с президентом Германии, не известно. В то же время, популярное немецкое издание Die Zeit вышло с большим материалом, где доказывает, что Штайнмаер в Украине сейчас действительно не нужен.