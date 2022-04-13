Медведчук не является гражданином России - песков
Один из лидеров пророссийской партии опзж остался у разбитого корыта
Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Пресс-секретарь российского президента владимира путина дмитрий песков в комментарии журналистам сегодня дал понять, что никто пророссийского политика Виктора Медведчука из украинской тюрмы вытаскивать не будет. Об этом сообщает ВВС.
"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом и удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, то Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем", - сказал песков.
Напомним, что вчера СБУ задержала Медведчука. Одним из вариантов рассматривался
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