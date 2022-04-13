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Медведчук не является гражданином России - песков

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(3 голосов)

Один из лидеров пророссийской партии опзж остался у разбитого корыта

Медведчук не является гражданином России - песков

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

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Пресс-секретарь российского президента владимира путина дмитрий песков в комментарии журналистам сегодня дал понять, что никто пророссийского политика Виктора Медведчука из украинской тюрмы вытаскивать не будет. Об этом сообщает ВВС.

"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом и удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, то Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем", - сказал песков.

Напомним, что вчера СБУ задержала Медведчука. Одним из вариантов рассматривался обмен Медведчука на украинских пленных.

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В статье: война с Россией Дмитрий Песков Виктор Медведчук
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Комментарии (3)
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Черноморчик (Одесса )
13.04.2022 в 17:28
Как там они любят говорить . Гусские своих не бросают .
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+1
0
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
13.04.2022 в 17:08
Вот так дружить со злом. Не нужен россии не нужен значить и нам. Заставить окопы рыть а когда не сможет больше, застрелить накуй.
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+3
0
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 17:03
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+2
0

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