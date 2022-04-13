Медведчук не является гражданином России - песков

Пресс-секретарь российского президента владимира путина дмитрий песков в комментарии журналистам сегодня дал понять, что никто пророссийского политика Виктора Медведчука из украинской тюрмы вытаскивать не будет. Об этом сообщает ВВС.

"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом и удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, то Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем", - сказал песков.