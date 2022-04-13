Британия накладывает новые санкции на 178 российских сепаратистов и запрещает импорт железа и стали
Тиски сужаются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Правительство Великобритании продолжает увеличивать санкционный пакет против страны-террориста. Сегодня объявлено о введении нового пакета, который включает в себя 178 российских сепаратистов, направленных на поддержку незаконной оккупации Украины.
Они касаются членов семей олигархов, близких соратников и их работников. Уже завтра должен быть утвержден пакет, запрещающий импорт стали и железных изделий, а также экспорт товаров роскоши.
Введение нового пакета сакнций произошло после новых сообщений за прошедшую неделю, когда российские войска наносили удары по гражданскому населению Украины.
В санкционный список попали члены "правительств" "ЛДНР" Александр Ананченко и Сергей Козлов, двоюродный брат Олега Дерипаски Павел Езубов, помощник Михаила Фридмана Нигина Заирова и тому другие.
Всего в санкционном списке Королевства сейчас находятся 206 человек, в том числе 178 сепаратистов, 6 олигархов, их близких соратников и сотрудников, и еще 22 человека, связанных с
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