Британия накладывает новые санкции на 178 российских сепаратистов и запрещает импорт железа и стали

Правительство Великобритании продолжает увеличивать санкционный пакет против страны-террориста. Сегодня объявлено о введении нового пакета, который включает в себя 178 российских сепаратистов, направленных на поддержку незаконной оккупации Украины.

Они касаются членов семей олигархов, близких соратников и их работников. Уже завтра должен быть утвержден пакет, запрещающий импорт стали и железных изделий, а также экспорт товаров роскоши.

Введение нового пакета сакнций произошло после новых сообщений за прошедшую неделю, когда российские войска наносили удары по гражданскому населению Украины.

В санкционный список попали члены "правительств" "ЛДНР" Александр Ананченко и Сергей Козлов, двоюродный брат Олега Дерипаски Павел Езубов, помощник Михаила Фридмана Нигина Заирова и тому другие.