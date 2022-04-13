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Британия накладывает новые санкции на 178 российских сепаратистов и запрещает импорт железа и стали

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Тиски сужаются

Британия накладывает новые санкции на 178 российских сепаратистов и запрещает импорт железа и стали

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Правительство Великобритании продолжает увеличивать санкционный пакет против страны-террориста. Сегодня объявлено о введении нового пакета, который включает в себя 178 российских сепаратистов, направленных на поддержку незаконной оккупации Украины.

Они касаются членов семей олигархов, близких соратников и их работников. Уже завтра должен быть утвержден пакет, запрещающий импорт стали и железных изделий, а также экспорт товаров роскоши.

Введение нового пакета сакнций произошло после новых сообщений за прошедшую неделю, когда российские войска наносили удары по гражданскому населению Украины.

В санкционный список попали члены "правительств" "ЛДНР" Александр Ананченко и Сергей Козлов, двоюродный брат Олега Дерипаски Павел Езубов, помощник Михаила Фридмана Нигина Заирова и тому другие.

Всего в санкционном списке Королевства сейчас находятся 206 человек, в том числе 178 сепаратистов, 6 олигархов, их близких соратников и сотрудников, и еще 22 человека, связанных с войной. Всего с начала полномасштабной войны в феврале Великобритания санкционировала 1400 человек и предприятий, в том числе более 100 олигархов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 17:52
Также вроде там накладывали санкции на глав ЛНР, ДНР. ИЛИ это было ещё ранее, точно не знаю
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 17:36
Пока не перестанут некоторые страны для РФ поставлять оружие и всё остальное, что им там поставляют, эта война вряд-ли закончится... И для этого тоже другие страны давят санкциями на РФ, чтоб расплачиваться им было нЕчем
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