Канцлер Австрии: Ездил у москву посмотреть путину в глаза. По его мнению, он защищает россиян на востоке Украины

Канцлер Австрии Карл Нехаммер поделился мыслями о своем визите в кремль в понедельник. Как информирует CNN, Нехаммер хотел посмотреть в глаза владимиру путину и показать то, что он увидел в Украине. Напомним, что на прошлой неделе австрийский чиновник также посещал столицу нашего государства.

"Я решил поехать в москву, посмотреть в глаза президенту путину и показать ему то, что я увидел в Украине. Путин был очень жестким и четким в своих утверждениях. Он считает, что должен защищать российскую федерацию и русских, живущих на востоке Украины.

Путину нелегко говорить о военных преступлениях. Я сказал ему, что этими вопросами должно заняться международное правосудие и ООН.

Соглашается ли путин, что его государство совершило военные преступления? Ну, вы знаете, это же президент путин. Это не было ясно", - сказал Нехаммер.