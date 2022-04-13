Канцлер Австрии: Ездил у москву посмотреть путину в глаза. По его мнению, он защищает россиян на востоке Украины
Обсуждали и военные преступления в Украине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Канцлер Австрии Карл Нехаммер поделился мыслями о своем визите в кремль в понедельник. Как информирует CNN, Нехаммер хотел посмотреть в глаза владимиру путину и показать то, что он увидел в Украине. Напомним, что на прошлой неделе австрийский чиновник также посещал столицу нашего государства.
"Я решил поехать в москву, посмотреть в глаза президенту путину и показать ему то, что я увидел в Украине. Путин был очень жестким и четким в своих утверждениях. Он считает, что должен защищать российскую федерацию и русских, живущих на востоке Украины.
Путину нелегко говорить о военных преступлениях. Я сказал ему, что этими вопросами должно заняться международное правосудие и ООН.
Соглашается ли путин, что его государство совершило военные преступления? Ну, вы знаете, это же президент путин. Это не было ясно", - сказал Нехаммер.
Ранее в Министерстве иностранных дел Австрии заявляли, что канцлер посетил москву и должен был сообщить путину, что тот
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