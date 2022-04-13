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Канцлер Австрии: Ездил у москву посмотреть путину в глаза. По его мнению, он защищает россиян на востоке Украины

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Обсуждали и военные преступления в Украине

Канцлер Австрии: Ездил у москву посмотреть путину в глаза. По его мнению, он защищает россиян на востоке Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Канцлер Австрии Карл Нехаммер поделился мыслями о своем визите в кремль в понедельник. Как информирует CNN, Нехаммер хотел посмотреть в глаза владимиру путину и показать то, что он увидел в Украине. Напомним, что на прошлой неделе австрийский чиновник также посещал столицу нашего государства.

"Я решил поехать в москву, посмотреть в глаза президенту путину и показать ему то, что я увидел в Украине. Путин был очень жестким и четким в своих утверждениях. Он считает, что должен защищать российскую федерацию и русских, живущих на востоке Украины.

Путину нелегко говорить о военных преступлениях. Я сказал ему, что этими вопросами должно заняться международное правосудие и ООН.

Соглашается ли путин, что его государство совершило военные преступления? Ну, вы знаете, это же президент путин. Это не было ясно", - сказал Нехаммер.

Ранее в Министерстве иностранных дел Австрии заявляли, что канцлер посетил москву и должен был сообщить путину, что тот морально проиграл войну.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Карл Нехаммер
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 17:59
Не надо защищать так русскоговорящих в Украине... Нам ещё пожить охота...
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