В Мариуполе еще остаются около 120 тысяч гражданских
Пока стоит наш Мариуполь, стоит и наша Украина, отмечает мэр города
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что городе остается еще около 100-120 тысяч гражданских. Его слова приводит "Укринформ".
"Сейчас в подконтрольной части нашего государства выехали из города где-то 150 тысяч населения. В городе, к сожалению, сегодня остаются и ждут эвакуации где-то более 100 тысяч населения, где-то 120 тысяч населения.
Поэтому мы обращаемся каждый день, каждое утро ко всему международному сообществу, что мы должны объединиться ради освобождения Мариуполя, ради эвакуации всех мирных жителей нашего Мариуполя. Пока стоит наш Мариуполь, стоит и наша Украина", - сказал Бойченко.
Ранее советник мэра Мариуполя сообщал, что 9 мая российские террористы
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