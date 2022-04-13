В Мариуполе еще остаются около 120 тысяч гражданских

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что городе остается еще около 100-120 тысяч гражданских. Его слова приводит "Укринформ".

"Сейчас в подконтрольной части нашего государства выехали из города где-то 150 тысяч населения. В городе, к сожалению, сегодня остаются и ждут эвакуации где-то более 100 тысяч населения, где-то 120 тысяч населения.

Поэтому мы обращаемся каждый день, каждое утро ко всему международному сообществу, что мы должны объединиться ради освобождения Мариуполя, ради эвакуации всех мирных жителей нашего Мариуполя. Пока стоит наш Мариуполь, стоит и наша Украина", - сказал Бойченко.