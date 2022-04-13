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Зеленский назвал список тяжелого вооружения, которое необходимо Украине

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Конкретный список вооружения

Зеленский назвал список тяжелого вооружения, которое необходимо Украине

Фото: Офіс президента України

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой помочь донести мировым правительствам, администрациям президентов, руководителям стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну.

Украине срочно требуется тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты:

  • артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;
  • артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Как можно больше;
  • реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;
  • БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);
  • танки (Т-72, ​​американские или германские аналоги);
  • системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);
  • боевая авиация.
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В статье: война с Россией
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