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Зеленский: Нам не только удалось остановить россиян - мы их отбросили! Но это только первый раунд

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путин и его армия изменяют свою стратегию

Зеленский: Нам не только удалось остановить россиян - мы их отбросили! Но это только первый раунд

ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу и прокомментировал ситуацию на фронте.

"Разные эксперты говорили, что Украина не продержится больше недели, если Россия вторгнется. Нам не только удалось остановить российскую армию – мы их отбросили! Но наша война еще далеко не окончена. Это был только первый раунд.

Путин и его армия изменяют свою стратегию. Они усиливают свои войска, чтобы еще сильнее нажать на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь.

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Россия не намерена останавливаться на Украине. Пропагандистская машина Путина открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Так или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Он уже сделал это в Мариуполе, Харькове, Буче и других городах Украины", – рассказал Владимир Зеленский.

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В статье: Владимир Зеленский
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