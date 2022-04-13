Зеленский: Нам не только удалось остановить россиян - мы их отбросили! Но это только первый раунд

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу и прокомментировал ситуацию на фронте.

"Разные эксперты говорили, что Украина не продержится больше недели, если Россия вторгнется. Нам не только удалось остановить российскую армию – мы их отбросили! Но наша война еще далеко не окончена. Это был только первый раунд.

Путин и его армия изменяют свою стратегию. Они усиливают свои войска, чтобы еще сильнее нажать на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь.