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Украинские десантники уничтожили передвижной пункт управления россиян

Общие новости
(3 голосов)

А также разоблачили циничную "методичку" оккупантов

Украинские десантники уничтожили передвижной пункт управления россиян

ЗСУ

Новина українською

Украинские защитники продолжают защищать нашу землю от российских захватчиков.

В этот раз украинские десантники совместно с собратьями из других составляющих сил обороны уничтожили колонну российской военной техники.

Подразделением Десантно-штурмовых войск ВС Украины совместно с собратьями из других составляющих сил обороны государства был уничтожен передвижной пункт управления с руководящим составом 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201 военной базы Центрального военного округа ВС РФ.

Также наши военнослужащие захватили циничные российские материалы пропагандистского характера по вымышленным "преступлениям" Украины на Донбассе.

Украинские десантники уничтожили передвижной пункт управления россиян - изображение 1
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В статье: война с Россией
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