Украинские десантники уничтожили передвижной пункт управления россиян

Украинские защитники продолжают защищать нашу землю от российских захватчиков.

В этот раз украинские десантники совместно с собратьями из других составляющих сил обороны уничтожили колонну российской военной техники.

Подразделением Десантно-штурмовых войск ВС Украины совместно с собратьями из других составляющих сил обороны государства был уничтожен передвижной пункт управления с руководящим составом 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201 военной базы Центрального военного округа ВС РФ.

Также наши военнослужащие захватили циничные российские материалы пропагандистского характера по вымышленным "преступлениям" Украины на Донбассе.