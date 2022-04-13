Украинские десантники уничтожили передвижной пункт управления россиян
А также разоблачили циничную "методичку" оккупантов
ЗСУ
Украинские защитники продолжают защищать нашу землю от российских захватчиков.
В этот раз украинские десантники совместно с собратьями из других составляющих сил обороны уничтожили колонну российской военной техники.
Подразделением Десантно-штурмовых войск ВС Украины совместно с собратьями из других составляющих сил обороны государства был уничтожен передвижной пункт управления с руководящим составом 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201 военной базы Центрального военного округа ВС РФ.
Также наши военнослужащие захватили циничные российские материалы пропагандистского характера по вымышленным "преступлениям" Украины на Донбассе.
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