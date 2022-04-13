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Ле Пен: Как только война завершится, я проголосую за сближение между НАТО и россией

Общие новости
(1 голосов)

Политика не беспокоит, что у нее еще есть незакрытый кредит в российском банке

Ле Пен: Как только война завершится, я проголосую за сближение между НАТО и россией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Кандидатка на должность Президента Франции Марин Ле Пенн сегодня дала пресс-конференцию журналистам, в ходе которой сообщила, что видит в будущее сближение между НАТО и россией. Её слова приводит издание Le Monde.

"В случае моего избрания я хотела бы прояснить любые недоразумения. Я просто хочу снова соединиться с политикой, которая была нашей с 1966 по 2009 год, которая никоим образом не предусматривала подчинения москве.

Я просто никогда не отдам наши вооруженные силы под командование, которое не подпадает под французский национальный суверенитет. Не под интегрированное командование НАТО и не под будущее европейское командование. Поэтому я не предложу покинуть НАТО, но с его интегрированным командованием, как это было в 1966-2009 годах.

В качестве президента я оставлю интегрированное командование, но не откажусь от применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности.

Как только российско-украинская война завершится и будет урегулирована мирным договором, я проголосую за реализацию стратегического сближения между НАТО и россией", - сказала Ле Пенн.

Также Марин ответила на вопрос о денежном займе, который взяла в 2014 году в российском банке на региональные выборы, за которые партия все еще находится в процессе погашения, а частино был покрыт за счет российского бизнеса. Кроме того, в 2022 году Ле Пенн взяла заем в размере 10.6 млн евро в одном из венгерских банков.

"Я абсолютно независимый кандидат от любого звена, любой власти и всех национальностей. Я взяла кредит в российском банке, потому что мне не удалось получить кредит ни во Франции, ни в Европе.

Я не думаю, что чешские банки или чешско-российские банки выдают кредиты, заказывая "услуги" российских лидеров. Так же я не могу себе представить и не хочу верить, что российские банки принимают заявки на кредиты, руководствуясь решением Президента Франции. Иначе это было бы глубоко недемократическим состояние дел", - отметила Ле Пен.

Напомним, что во Франции состоялся первый тур выборов президента страны. Во второй тур вышли действующий лидер Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 19:36
Больная тётка, ей Богу .....
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Динамiт (Василькiв)
13.04.2022 в 19:48
Старая шалава= потаскуха, лидер потаскух района марселя, обслуживающая моряков...
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