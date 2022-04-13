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В Херсонской области россияне похищают мирное население и отбирают продовольство

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(1 голосов)

О ситуации в оккупированном Херсоне

В Херсонской области россияне похищают мирное население и отбирают продовольство

фото из открытых источников

Новина українською

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о ситуации в Херсонской области, которая находится под оккупацией российских военных.

  • Более месяца остается в рашистской оккупации Херсон и большая часть Херсонской области.
  • Регион на грани гуманитраной катастрофы. 106 населённых пунктов без электроэнергии.
  • Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские обирают уносят у населения последнее.
  • Жизненно необходимых медицинских препаратов для людей с онкологией или сахарным диабетом в области вообще нет.
  • На днях оккупанты захватили гуманитарный хаб в Херсоне, организованный для помощи горожанам и медицинским учреждениям области. Рашисты забрали лекарства, детское питание и памперсы.
  • Продолжаются похищения активистов с проукраинской позицией, по информации областной прокуратуры в заложниках российских боевиков находятся 137 человек, в том числе 4 журналиста.
  • Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой изоляции для пыток несогласных с оккупационным режимом.
  • Оккупанты перекрыли большинство информационных каналов Украины и распространяют дезинформацию через рашистские СМИ и социальные сети.
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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 19:38
Сносит башню постепенно у всех, кто причастен к этой войне со стороны РФ...Начиная от руководства РФ, заканчивая некоторой частью народа РФ
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