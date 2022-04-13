В Херсонской области россияне похищают мирное население и отбирают продовольство
О ситуации в оккупированном Херсоне
фото из открытых источников
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о ситуации в Херсонской области, которая находится под оккупацией российских военных.
- Более месяца остается в рашистской оккупации Херсон и большая часть Херсонской области.
- Регион на грани гуманитраной катастрофы. 106 населённых пунктов без электроэнергии.
- Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские обирают уносят у населения последнее.
- Жизненно необходимых медицинских препаратов для людей с онкологией или сахарным диабетом в области вообще нет.
- На днях оккупанты захватили гуманитарный хаб в Херсоне, организованный для помощи горожанам и медицинским учреждениям области. Рашисты забрали лекарства, детское питание и памперсы.
- Продолжаются похищения активистов с проукраинской позицией, по информации областной прокуратуры в заложниках российских боевиков находятся 137 человек, в том числе 4 журналиста.
- Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой изоляции для пыток несогласных с оккупационным режимом.
- Оккупанты перекрыли большинство информационных каналов Украины и распространяют дезинформацию через рашистские СМИ и социальные сети.
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Источник:Телеграм Людмили Денісової
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 19:38
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