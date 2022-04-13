СБУ задержало Медведчука во время эвакуации ФСБ

Глава Службы Безопасности Украины Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию Медведчука.

ФСБ РФ пыталась вывезти Виктора Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. Но Служба безопасности Украины задержала беглого нардепа по дороге – на выезде из Киевской области.

"Это действительно была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях. Президент дал поручение, и мы активизировали все возможности, чтобы это поручение выполнить и найти господина Медведчука. Было проведено много аналитической и оперативной работы, которая завершилась "успешно", - заявил Иван Баканов. При этом украинской спецслужбе противостоял не только Медведчук, но и более мощный враг – Федеральная служба безопасности, которая стремилась вывезти кума Путина за границу. Российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука в Приднестровье, а затем – в Москву. К ее реализации привлекли даже представителей преступного мира и коррумпированных стражей порядка" - рассказал Иван Баканов.

Также Баканов отметил, что ФСБ пыталась максимально замаскировать свои планы: вбрасывала дезинформацию, специально делала фейковые "сливы", пыталась организовать "липовые" маршруты для эвакуации политика и пустить СБУ ложным следом, даже подготовила "псевдо-медведчуков" для отведения внимания.

"На самом деле Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы. Там – на лодке переправить в т.н. "Приднестровскую Молдавскую Республику", где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву Но благодаря СБУ реализовать этот план не удалось! Контрразведка СБУ просчитала десятки версий, ясно определила настоящий маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы ФСБ. Это позволило оперативникам и следователям Службы безопасности Украины задержать Медведчука на пути – во время его выезда из Киевской области. Отмечу, что его сопровождали украинские стражи порядка, которые также будут отвечать за свои действия! Теперь Медведчука ждет суд, избрание меры пресечения, а вернее его подтверждение – содержание под стражей. А потом, я надеюсь, заслуженное наказание", - сказал Глава СБУ.

В заключение Баканов добавил, что задержание В. Медведчука дает сигнал каждому предателю Украины – никто не избежит наказания, и СБУ сделает для этого все возможное.