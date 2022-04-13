УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Экс-наставник Днепра-1: Считаю, что каждый россиянин несет ответственность за эти преступления
В тренде

Экс-наставник Днепра-1: Считаю, что каждый россиянин несет ответственность за эти преступления

Общие новости
(1 голосов)

Согласны?

Экс-наставник Днепра-1: Считаю, что каждый россиянин несет ответственность за эти преступления

Валерій М'якотенко

UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и наставник "Днепра-1" Дмитрий Михайленко высказал свое мнение о войне.

"Все, что сейчас происходит в Украине – это война и зверство. Я считаю, что каждый россиянин должен и несет ответственность в этих преступлениях. Страна, где люди превратились в тупую и трусливую массу, где нагло обманывают с экранов телевизоров, где президент является преступником, которому достанется самая позорная и жалкая роль в истории. Им нет никакого оправдания.

Я хочу, чтобы в стране закончилась война, люди начали заниматься своими делами, работать, дети пошли в школу, спортсмены начали тренироваться и соревноваться. Будущее футбола зависит именно от того, когда все закончится", - заявил Михайленко "Футбол NEWS".

Читайте такжеВладимир Шаран: о зомбированных москалях и бойцовском духе украинцев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Михайленко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...