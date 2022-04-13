Экс-наставник Днепра-1: Считаю, что каждый россиянин несет ответственность за эти преступления
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Валерій М'якотенко
Экс-игрок сборной Украины и наставник "Днепра-1" Дмитрий Михайленко высказал свое мнение о войне.
"Все, что сейчас происходит в Украине – это война и зверство. Я считаю, что каждый россиянин должен и несет ответственность в этих преступлениях. Страна, где люди превратились в тупую и трусливую массу, где нагло обманывают с экранов телевизоров, где президент является преступником, которому достанется самая позорная и жалкая роль в истории. Им нет никакого оправдания.
Я хочу, чтобы в стране закончилась война, люди начали заниматься своими делами, работать, дети пошли в школу, спортсмены начали тренироваться и соревноваться. Будущее футбола зависит именно от того, когда все закончится", - заявил Михайленко "Футбол NEWS".
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