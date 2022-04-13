В Украине запустили инициативу для приобретения боевых самолетов Воздушным силам ВСУ

Вооруженные силы Украины предлагают олигархам, бизнесменам, ИТ-специалистам, актерам, певцам и другим известным лицам помочь Украине самостоятельно закрыть небо. Для этого была запущена благотворительная инициатива "Купи мне самолет", которая призывает помочь нашему государству с покупкой боевых самолетов.

На специальном сайте можно найти всю необходимую информацию о приобретении самолетов, а также где они находятся. Наши пилоты используют Су 25 Су 27 Су 24, Миг 29 и способны быстро освоить JAS 39 Gripen, Rafale, F15, F16, F18, F22, F35.

Отметим, что ориентировочная стоимость одного самолета составляет 25 млн долларов.

Ранее с подобной инициативой в публичном пространстве уже выступал известный голливудский актер Шон Пенн.