Россияне продолжают обстреливать Харьков и нести информационно-психологическое влияние

Генеральный штаб Украины по состоянию на 18:00 49-х суток российского вторжения доложил о ситуации на разных направлениях фронта.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения противника активных действий не проводились. Российские оккупанты осуществляют перемещение отдельных подразделений на определенные направления.

Враг продолжает наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. В связи с невозможностью его захвата вооруженные силы российской федерации продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

На некоторых занятых территориях Харьковской области враг вывел из строя сеть сотовой связи. Российские оккупанты оказывают агрессивное информационно-психологическое влияние на население. Оно, в большинстве своем, направлено на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск.

Призываем граждан не верить вражеской пропаганде и продолжать тотальное сопротивление.