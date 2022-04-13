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Россияне продолжают обстреливать Харьков и нести информационно-психологическое влияние

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты понимают, что город взять у них не получится

Россияне продолжают обстреливать Харьков и нести информационно-психологическое влияние

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Украины по состоянию на 18:00 49-х суток российского вторжения доложил о ситуации на разных направлениях фронта.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения противника активных действий не проводились. Российские оккупанты осуществляют перемещение отдельных подразделений на определенные направления.

Враг продолжает наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. В связи с невозможностью его захвата вооруженные силы российской федерации продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

На некоторых занятых территориях Харьковской области враг вывел из строя сеть сотовой связи. Российские оккупанты оказывают агрессивное информационно-психологическое влияние на население. Оно, в большинстве своем, направлено на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск.

Призываем граждан не верить вражеской пропаганде и продолжать тотальное сопротивление.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ВСУ

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 20:11
Буду в этот раз краток: МРАЗИ РАШИСТСКИЕ
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