Россияне продолжают обстреливать Харьков и нести информационно-психологическое влияние
Оккупанты понимают, что город взять у них не получится
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Украины по состоянию на 18:00 49-х суток российского вторжения доложил о ситуации на разных направлениях фронта.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения противника активных действий не проводились. Российские оккупанты осуществляют перемещение отдельных подразделений на определенные направления.
Враг продолжает наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях.
На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. В связи с невозможностью его захвата вооруженные силы российской федерации продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.
На некоторых занятых территориях Харьковской области враг вывел из строя сеть сотовой связи. Российские оккупанты оказывают агрессивное информационно-психологическое влияние на население. Оно, в большинстве своем, направлено на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск.
Призываем граждан не верить вражеской пропаганде и продолжать тотальное сопротивление.
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