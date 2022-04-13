В оккупационном Мелитополе во время ночного патрулирования было убито 70 россиян

Украинцы продолжат защищать нашу землю, не только непосредственно на поле боя, но и на временно мирных оккупированных территориях.

Так, в период с 20 марта по 12 апреля в городе Мелитополь Запорожской области около 70 военнослужащих вооруженных сил российской федерации погибли во время патрулирования территории в ночное время. Среди оккупантов были в том числе "кадыровцы".

Причина смерти: ножевые и огнестрельные ранения.

Как сообщает Генштаб Украины и ГУР Украины, есть данные, что это результат работы украинского движения сопротивления Мелитополя.

На данный момент оккупационная администрация тщательно скрывает факты и обстоятельства смерти российских военных и не смогла выявить авторов очищения украинской земли от оккупантов.