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В оккупационном Мелитополе во время ночного патрулирования было убито 70 россиян

Общие новости
(1 голосов)

Слава украинскому партизанскому движению!

В оккупационном Мелитополе во время ночного патрулирования было убито 70 россиян

ГУР

Новина українською

Украинцы продолжат защищать нашу землю, не только непосредственно на поле боя, но и на временно мирных оккупированных территориях.

Так, в период с 20 марта по 12 апреля в городе Мелитополь Запорожской области около 70 военнослужащих вооруженных сил российской федерации погибли во время патрулирования территории в ночное время. Среди оккупантов были в том числе "кадыровцы".

Причина смерти: ножевые и огнестрельные ранения.

Как сообщает Генштаб Украины и ГУР Украины, есть данные, что это результат работы украинского движения сопротивления Мелитополя.

На данный момент оккупационная администрация тщательно скрывает факты и обстоятельства смерти российских военных и не смогла выявить авторов очищения украинской земли от оккупантов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ГУР

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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 21:15
Респект!
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football_soccer (Украина)
13.04.2022 в 21:32
к сожалению, это на 99,99% неправда.Там пару дней назад Арестович говорил, что по аэродрому в Мелитополе уже в пятый раз попали и горит , как 2 часа , но в городе у нас тишина, никаких взрывов не было. Поэтому...
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