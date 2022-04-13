Азов и пехотинцы выступили с совместным заявлением после объединения сил в Мариуполе

Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына подтвердили информацию об объединении сил в оккупированном городе-герое Мариуполе . Они записали общее обращение к украинскому народу, которое выложили на страницах полка "Азов" и Коммандования морской пехоты.

"Вчера мы объединились с достойными бойцами с батальона морской пехоты. Настоящими воинами и героями, которые остались верны присяге и украинскому народу и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны. Не делайте героев из дизертиров, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора и ни в коем случае этих людей героизировать не стоит", - сказал Прокопенко.