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Азов и пехотинцы выступили с совместным заявлением после объединения сил в Мариуполе

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Верим в украинских героев!

Азов и пехотинцы выступили с совместным заявлением после объединения сил в Мариуполе

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Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына подтвердили информацию об объединении сил в оккупированном городе-герое Мариуполе. Они записали общее обращение к украинскому народу, которое выложили на страницах полка "Азов" и Коммандования морской пехоты.

"Вчера мы объединились с достойными бойцами с батальона морской пехоты. Настоящими воинами и героями, которые остались верны присяге и украинскому народу и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны. Не делайте героев из дизертиров, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора и ни в коем случае этих людей героизировать не стоит", - сказал Прокопенко.

"Провели успешную операцию с полком "Азов", присоединились к ним, провели перегруппировку. Продолжаем выполнять боевые задачи. Наш моральный дух силён. Мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать всё, что он нас необходимо для успешного завершения нашей боевой задачи", - добавил Волына.

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В статье: война с Россией
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