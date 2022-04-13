Кремль грозится ударить по Банковой

И них#ра армия РФ не воздерживалась... Им просто пи#ды дали под Киевом... Увы в этот самый момент пострадали Буча, Ирпень, Гостомель, и многие другие населенные пункты под Киевом Будь у Украины такое орудие, которое превращало бы в пепел всё то, что с воздуха прилетает (ракеты, грады и прочая пое#ень РФ), + сильные ПВО-шки для самолётов, вертолетов, истребителей, беспилотников... либо если бы запрещалась как-то эта вся пое#ень, - то не было бы прямо стольких жертв (по всей Украине, наверное, одних мирных жителей погибло более 15000, я точно не могу сказать конечно), а + военные... В ближнем бою армии РФ - просто нет. Да и в принципе, армии там нет. Одни убийцы, и ничего человеческого у них не было, раз они выполняют преступные приказы своего руководства... Я говорю это не только анализируя новости в интернете, (новости по телевидению украинскому, российскому - не смотрю , да и нет у меня никакого телевидения), а также узнаю всё от живых людей, которые попали в этот ад в Мариуполе, в Харькове, в Изюме, в том же Киеве и под ним и пр. Не по всем областям конечно есть такие знакомые у меня, но всё же. Ребята, чья родина - Украина - держитесь!