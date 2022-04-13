Кремль грозится ударить по Банковой
В Офисе Президента Украины готовы к любым сценариям
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В минобороны россии прямым текстом угрожают нанести удары по центру управления Украиной - Офисом Президента, в случае продолжения "провокаций".
Примечательно, что все "провокации" у себя на границе создают саме россияне.
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак уже ответил на это заявление врага и заявил, что руководство страны готово к любым сценариям от российской стороны.
"Собственными провокациями россия готовит повод для очередных угроз. Уже заговорили о возможных ракетных ударах по Киеву. Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает.
Кремль уже доказал, что умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", - заявил Ермак.
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