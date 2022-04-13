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Кремль грозится ударить по Банковой

Общие новости
(2 голосов)

В Офисе Президента Украины готовы к любым сценариям

Кремль грозится ударить по Банковой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В минобороны россии прямым текстом угрожают нанести удары по центру управления Украиной - Офисом Президента, в случае продолжения "провокаций".

Примечательно, что все "провокации" у себя на границе создают саме россияне.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак уже ответил на это заявление врага и заявил, что руководство страны готово к любым сценариям от российской стороны.

"Собственными провокациями россия готовит повод для очередных угроз. Уже заговорили о возможных ракетных ударах по Киеву. Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает.

Кремль уже доказал, что умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", - заявил Ермак.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 21:31
И них#ра армия РФ не воздерживалась... Им просто пи#ды дали под Киевом... Увы в этот самый момент пострадали Буча, Ирпень, Гостомель, и многие другие населенные пункты под Киевом Будь у Украины такое орудие, которое превращало бы в пепел всё то, что с воздуха прилетает (ракеты, грады и прочая пое#ень РФ), + сильные ПВО-шки для самолётов, вертолетов, истребителей, беспилотников... либо если бы запрещалась как-то эта вся пое#ень, - то не было бы прямо стольких жертв (по всей Украине, наверное, одних мирных жителей погибло более 15000, я точно не могу сказать конечно), а + военные... В ближнем бою армии РФ - просто нет. Да и в принципе, армии там нет. Одни убийцы, и ничего человеческого у них не было, раз они выполняют преступные приказы своего руководства... Я говорю это не только анализируя новости в интернете, (новости по телевидению украинскому, российскому - не смотрю , да и нет у меня никакого телевидения), а также узнаю всё от живых людей, которые попали в этот ад в Мариуполе, в Харькове, в Изюме, в том же Киеве и под ним и пр. Не по всем областям конечно есть такие знакомые у меня, но всё же. Ребята, чья родина - Украина - держитесь!
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kukarekin (Одесса)
13.04.2022 в 21:27
Медведчука вместе с пуйлом, медведем, хряком порошенко на подвал. Туда же ирку геращенко
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kukarekin (Одесса)
13.04.2022 в 21:25
Только полная капитуляция, границы 1991 года, Крым и Донбасс Украине. Кубань Украине, курилы японцам, кенигсберг Польше, Карелию финнам... рашке хаос и раздел
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 21:14
Только и могут в РФ - УГРОЖАТЬ, ВРАТЬ, И УБИВАТЬ, ПЫТАТЬ, НАСИЛОВАТЬ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ... Ничего святого нет у этих извергов
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