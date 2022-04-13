За 13 апреля эвакуировалось 1567 людей - все своим транспортом

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о ситуации с эвакуацией мирных жителей за 13 апреля.

Всего за сегодня было эвакуировано 1567 человек:

1102 из Пологов, Васильевки, Бердянска и Мелитополя;

83 из Мариуполя;

382 из Лисичанска, Северодонецка, Кременного, Попасной, Горского.

В связи с тем, как сообщала Вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, что сегодня гуманитарные коридориды не были открыты, все люди были вынуждены покидать опасную территорию собственным транспортом.

Причинами невозможности гуманитарных коридоров было то, что в Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня.