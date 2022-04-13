Байден подписал выделение Украине артиллерийских систем, бронетранспортеров и вертолетов

Сегодня президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи официальный сайт Белого дома сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить нашему государству дополнительную военную помощь на 800 млн долларов.

"Моя администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на 800 млн долл.", – сказал Байден.

Новый пакет военного вооружения будет содержать и образцы оружия, которые ранее США уже предоставляли, а также артиллерийские системы и снаряды к ним, бронетранспортеры и даже вертолеты.

Полный список нового снаряжения от США: