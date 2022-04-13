Байден подписал выделение Украине артиллерийских систем, бронетранспортеров и вертолетов
Военной помощи на 800 млн. долларов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После встречи официальный сайт Белого дома сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить нашему государству дополнительную военную помощь на 800 млн долларов.
"Моя администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на 800 млн долл.", – сказал Байден.
Новый пакет военного вооружения будет содержать и образцы оружия, которые ранее США уже предоставляли, а также артиллерийские системы и снаряды к ним, бронетранспортеры и даже вертолеты.
Полный список нового снаряжения от США:
- 18 155-мм гаубиц и 40000 снарядов к ним
- 10 противоартиллерийских радаров AN/TPQ-36
- 2 радиолокационные системы противовоздушной обороны AN/MPQ-64 Sentinel
- 300 комплексов дронов Switchblade (в каждом комплексе по десять штук)
- 500 джавелинов и 1000 других противотанковых систем
- 200 бронетранспортеров M113
- 100 вседорожников HMMWV
- 11 вертолетов Ми-17
- Безэкипажные надводные аппараты
- Защитное оборудование против химических, биологических и ядерных угроз
- 30000 комплектов бронежилетов и шлемов
- Более 2000 оптических и лазерных дальномеров
- Взрывчатка С-4 и оборудование для расчистки препятствий
- Противопехотные мины M18A1 Claymore
Популярное сейчас
- Многолетний контракт, 15 процентов Шахтеру от следующей продажи. Детали переезда Соломона в Англию
- Патрик с концами уехал на родину, Днепр-1 отпустил восьмерых. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Нагельсманн объяснил сенсационный вылет Баварии из Лиги чемпионов
- Командование воздушных сил ВСУ сообщило, сколько вражеских целей уничтожено за сутки
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника