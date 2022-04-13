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ВСУ за сутки отбили 8 атак в зоне ООС и уничтожили 12 единиц техники

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(2 голосов)

Слава защитникам Украины!

ВСУ за сутки отбили 8 атак в зоне ООС и уничтожили 12 единиц техники

Міністерство оборони України

Новина українською

Украинские военные продолжают защищать нашу землю от российских оккупантов.

За сегодняшние сутки ВСУ в зоне ООС благодаря умелым действиям и мастерству наших военнослужащих было успешно отбито 8 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В течение 13 апреля ВСУ уничтожили один танк, четыре единицы бронированной и шесть единиц автомобильной техники, а также артиллерийскую систему врага.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ООС

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