ВСУ за сутки отбили 8 атак в зоне ООС и уничтожили 12 единиц техники

Украинские военные продолжают защищать нашу землю от российских оккупантов.

За сегодняшние сутки ВСУ в зоне ООС благодаря умелым действиям и мастерству наших военнослужащих было успешно отбито 8 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В течение 13 апреля ВСУ уничтожили один танк, четыре единицы бронированной и шесть единиц автомобильной техники, а также артиллерийскую систему врага.