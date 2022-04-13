Зеленский: Лихорадочная активность россиян свидетельствует об их неуверенности
Президент о военной ситуации
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал активность русских войск.
"Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности. О том, что даже имея значительные запасы еще советской военной техники и значительное количество солдат, которых командование не жалеет от слова "вообще", российские военные сомневаются в своей способности сломать Украину. Что ж, делаем все, чтобы их сомнения оправдались", – сказал Владимир Зеленский.
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