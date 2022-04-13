Таки пылает. Арестович и глава Одесской ОВА подтвердили информацию о ракетном ударе по российскому крейсеру

Ранее источники сообщали о ракетном ударе по российскому крейсеру "Москва", который является гордостью российского флота и базируется в Черном море. Информацию об ударе ракетами "Нептун" по "Москве" подтвердили советник Офиса президента Украины Алексей Арестович и глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты "Нептун", стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения. Слава Украине!", - сказал Марченко.

"Это тот корабль, который послали наши защитники на острове Змеином", - сказал Арестович.

Отметим, что из "Москвы" производились ракетные обстрелы территории Украины. После попадания ракет, крейсер загорелся и в условиях происходящего на море шторма требует тактического потопления.