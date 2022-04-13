Президент Латвии: Мы потратили треть нашего годового военного бюджета на мощь Украины

Сегодня президент Латвии Эгилс Левитс вместе со своими коллегами з Польши, Литвы и Эстонии посетил Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Левитс прокомментировал военную помощь для украинского государства со своей стороны.

"Мы в Латвии уже одну треть нашего годового военного бюджета в течение двух месяцев потратили на то, чтобы построить военную мощь Украины", – заявил Левитс.

Также президент Латвии заявил, что другие члены НАТО также много помогают Украине, но нужна помощь от всех стран-членов Альянса.