Президент Латвии: Мы потратили треть нашего годового военного бюджета на мощь Украины
Настоящие друзья Украины
Сегодня президент Латвии Эгилс Левитс вместе со своими коллегами з Польши, Литвы и Эстонии посетил Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
После встречи Левитс прокомментировал военную помощь для украинского государства со своей стороны.
"Мы в Латвии уже одну треть нашего годового военного бюджета в течение двух месяцев потратили на то, чтобы построить военную мощь Украины", – заявил Левитс.
Также президент Латвии заявил, что другие члены НАТО также много помогают Украине, но нужна помощь от всех стран-членов Альянса.
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