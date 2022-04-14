Ни слова о Нептуне. Госудрственное россСМИ подтвердило повреждения крейсера Москва

Главная новость вечера среды – удар ВСУ по флагману Черноморского флота рф крейсеру «Москва». Сначала информацию озвучил волонтер Александр Карпюк (Серж Марко), затем уже официальные лица – Арсетович и Братчук. Сообщалось, что крейсер был поврежден двумя ракетами «Нептун», разработанными КБ «Луч».

Цель настолько значимая («Москва» - головной корабль своей серии, гордость всего флота), что российские пропагандистские СМИ не смогли утаит информацию. Государственное агентство ТАСС коротко сообщило:

"Крейсер "Москва" Черноморского флота получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей вследствие пожара. Экипаж эвакуирован, сообщили в Минобороны России. Причины пожара устанавливаются".

Остается добавить, что именно крейсер «Москва» участвовал в захвате острова Змеиный, именно в его адрес свою уже легендарную фразу сказал украинский пограничник Роман Грибов: «Русский военный корабль, иди нахуй». Таки ушел.