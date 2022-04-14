США будут передавать Украине данные для ударов по целях в Крыму и на Донбассе - СМИ
Крым и Донбасс будут освобождены!
База в Джанкої, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Администрация президента США Джо Байдена будет делиться с Украиной данными разведки, которые помогут Киеву поражать цели в оккупированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса, об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне
Это является частью поддержки США, которая также включает новый пакет помощи с более тяжелым вооружением.
Отмечается, что решение поделиться дополнительными разведданными и предоставить артиллерию знаменует собой сдвиг в подходе администрации Байдена к конфликту и было принято после того, как Киев несколько недель просил США и союзников по НАТО предоставить танки, самолеты и другое тяжелое вооружение, чтобы дать отпор России.
США, однако, по-прежнему будут воздерживаться от предоставления разведывательных данных, которые позволили бы украинцам наносить удары по целям на территории России.
Напомним, в среду Вашингтон решил предоставить Украине дополнительную военную помощь на 800 млн долларов. Новый пакет военного вооружения будет содержать образцы оружия, которые ранее США уже предоставляли, а также артиллерийские системы и снаряды к ним, бронетранспортеры и даже вертолеты.
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