США будут передавать Украине данные для ударов по целях в Крыму и на Донбассе - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена будет делиться с Украиной данными разведки, которые помогут Киеву поражать цели в оккупированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса, об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне

Это является частью поддержки США, которая также включает новый пакет помощи с более тяжелым вооружением.

Отмечается, что решение поделиться дополнительными разведданными и предоставить артиллерию знаменует собой сдвиг в подходе администрации Байдена к конфликту и было принято после того, как Киев несколько недель просил США и союзников по НАТО предоставить танки, самолеты и другое тяжелое вооружение, чтобы дать отпор России.

США, однако, по-прежнему будут воздерживаться от предоставления разведывательных данных, которые позволили бы украинцам наносить удары по целям на территории России.

Напомним, в среду Вашингтон решил предоставить Украине дополнительную военную помощь на 800 млн долларов. Новый пакет военного вооружения будет содержать образцы оружия, которые ранее США уже предоставляли, а также артиллерийские системы и снаряды к ним, бронетранспортеры и даже вертолеты.