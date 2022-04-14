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"путин сказал все с землей ровнять". ГУР: в рф планируют уничтожение украинских городов

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Орки будут гореть в аду

"путин сказал все с землей ровнять". ГУР: в рф планируют уничтожение украинских городов

ГУР

Новина українською

В рамках работы Межведомственного координационного центра при ГУР МО, при участии Национальной полиции Украины, был получен очередной перехват разговоров военнослужащих противника, раскрывающих планы российского командования по войне в Украине.

Так, мобилизованный военнослужащий армии агрессора, олег карасев, рассказал жене о том, какие указания получили российские военные по поводу дальнейших действий в Украине: "путин сказал, если до 10 мая нет… не сделаем, то все с землей равнять".

Согласно их информации, есть распоряжение "Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем стараться. Наши контрактники ни х… продвинуться не могут. Засадили так (ВСУ), что каждый день из танков и со всей х…, а им по х… Наших стреляют каждый день".

Этот разговор подтверждает, что рф целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию высшего военно-политического руководства страны, в частности президента путина.

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В статье: Владимир Путин война с Россией ГУР
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Комментарии (1)
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aleks68
14.04.2022 в 09:36
всё ещё хотите переговоры с паРАШЕЙ. ......арахамия,ермак и т.д.
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