"путин сказал все с землей ровнять". ГУР: в рф планируют уничтожение украинских городов
Орки будут гореть в аду
ГУР
В рамках работы Межведомственного координационного центра при ГУР МО, при участии Национальной полиции Украины, был получен очередной перехват разговоров военнослужащих противника, раскрывающих планы российского командования по войне в Украине.
Так, мобилизованный военнослужащий армии агрессора, олег карасев, рассказал жене о том, какие указания получили российские военные по поводу дальнейших действий в Украине: "путин сказал, если до 10 мая нет… не сделаем, то все с землей равнять".
Согласно их информации, есть распоряжение "Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем стараться. Наши контрактники ни х… продвинуться не могут. Засадили так (ВСУ), что каждый день из танков и со всей х…, а им по х… Наших стреляют каждый день".
Этот разговор подтверждает, что рф целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию высшего военно-политического руководства страны, в частности президента путина.
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