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Спецназ ВСУ взорвал мост с российской техникой

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Спецоперация прошла с отличием

Спецназ ВСУ взорвал мост с российской техникой

Новина українською

Группа Сил специальных операций ВСУ взорвала мост с вражеской техникой, направлявшейся в Изюм.

Несколько дней назад наши воины обнаружили вражескую технику в Харьковской области. Это были бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и три Урала, двигавшиеся на усиление своей группировки в Харьковской области.

«Установив маршрут движения вражеской колонны, операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для проведения инженерной засады. Это был мост по пути вражеской техники. Далее – кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента.

Спецназ ВСУ взорвал мост с российской техникой - изображение 1

Заложив взрывчатку в определенное место, операторы Сил спецопераций ждали врага, который, ничего не подозревая, ехал навстречу смерти. Подрыв моста вместе с российской техникой был осуществлен согласно определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну», - говорится в сообщении командования Сил специальных операций.

Посредством БПЛА было подтверждено поражение цели. После этого дело завершили другие подразделения Сил обороны Украины.

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В статье: война с Россией
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