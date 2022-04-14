Спецназ ВСУ взорвал мост с российской техникой

Группа Сил специальных операций ВСУ взорвала мост с вражеской техникой, направлявшейся в Изюм.

Несколько дней назад наши воины обнаружили вражескую технику в Харьковской области. Это были бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и три Урала, двигавшиеся на усиление своей группировки в Харьковской области.

«Установив маршрут движения вражеской колонны, операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для проведения инженерной засады. Это был мост по пути вражеской техники. Далее – кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента.

Заложив взрывчатку в определенное место, операторы Сил спецопераций ждали врага, который, ничего не подозревая, ехал навстречу смерти. Подрыв моста вместе с российской техникой был осуществлен согласно определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну», - говорится в сообщении командования Сил специальных операций.

Посредством БПЛА было подтверждено поражение цели. После этого дело завершили другие подразделения Сил обороны Украины.