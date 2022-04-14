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"Вы будете смеяться, но… Чернобаевка-15". Арестович сообщил об уничтожении склада боеприпасов россиян

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Плюс информация по флагману "москва"

"Вы будете смеяться, но… Чернобаевка-15". Арестович сообщил об уничтожении склада боеприпасов россиян

zaxid-net

Новина українською

Советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил об очередной засаде для оккупанта в Чернобаевке. Спикер указал, что орки были "накрыты" там в пятнадцатый раз.

"Вы будете смеяться, но…Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены. Плюс – флагман Черноморского флота РФ крейсер "москва" произвел отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух. Где "москва"? "Она утонула".

Чернобаевка – это село в Херсонской области, где расположен аэродром. россияне постоянно используют эту локацию для обслуживания собственной техники, и каждый раз попадают под обстрелы ВСУ.

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В статье: война с Россией Алексей Арестович Чернобаевка
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