Жителей белорусского пограничного города предупреждают о возможном нападении ВСУ - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке за четверг, 14 апреля, сообщил, что в белорусском городке Холмеч, на блокпостах, военная полиция российской и белорусской армий проверяет личные телефоны.

"Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси", - говорится в сообщении.

В то же время Генштаб указывает, что на Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил: "Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Проводятся плановые мероприятия боевой подготовки".

Заметим, что сразу после полномасштабного вторжения россии постоянно сохранялся риск вступления Беларуси в войну. Однако Лукашенко все же ограничился предоставлением территории для постоянных воздушных и ракетных ударов российской армии и не посылал свое войско на верную смерть на территории Украины. После побега из Киевской и Черниговской областей россия перекидывает свои части из Беларуси на восток, где готовит масштабное наступление на Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.