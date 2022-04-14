Жителей белорусского пограничного города предупреждают о возможном нападении ВСУ - Генштаб
Очередная провокация?
Українська Армія - це вже страшилка для росіян та білорусів
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке за четверг, 14 апреля, сообщил, что в белорусском городке Холмеч, на блокпостах, военная полиция российской и белорусской армий проверяет личные телефоны.
"Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси", - говорится в сообщении.
В то же время Генштаб указывает, что на Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил: "Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Проводятся плановые мероприятия боевой подготовки".
Заметим, что сразу после полномасштабного вторжения россии постоянно сохранялся риск вступления Беларуси в войну. Однако Лукашенко все же ограничился предоставлением территории для постоянных воздушных и ракетных ударов российской армии и не посылал свое войско на верную смерть на территории Украины. После побега из Киевской и Черниговской областей россия перекидывает свои части из Беларуси на восток, где готовит масштабное наступление на Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.
Популярное сейчас
- Гол Яремчука на Энфилде, трансфер Соломона и награда де Дзерби. Главные новости футбола за 13 апреля
- По два от Англии и Испании. Определились участники полуфинала ЛЧ
- ЛЧ. Ливерпуль - Бенфика 3:3. Одного гола Яремчука мало
- Источник: по предварительным данным в Мариуполе россияне применили зарин
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
Новости по теме
- 23:52 Украинские Президент Латвии: Мы потратили треть нашего годового военного бюджета на мощь Украины
- 23:03 Украинские Зеленский: Лихорадочная активность россиян свидетельствует об их неуверенности
- 22:58 Украинские Таки пылает. Арестович и глава Одесской ОВА подтвердили информацию о ракетном ударе по российскому крейсеру