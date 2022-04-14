Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 14 апреля
Актуальная информация в контексте войны
Getty Images / Global Images Ukraine
Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о работе гуманитарных коридоров 14 апреля, согласовано 9 демилитаризованных зон. Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
- Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).
- Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).
- с. Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).
- Рубежное – Бахмут.
Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.
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Источник:t.me/vereschuk_iryna
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